Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
14:22   2 Сентября 2019
Россия

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Российский лидер Владимир Путин считает, что необходимо создать общий план поддержки бизнеса в пострадавших от сильного паводка этим летом районах Иркутской области. Таким мнением глава государства поделился во время общения с жителями Тулуна.

Несколько жителей города, которые в результате наводнения лишились своего бизнеса, обратились к Путину с жалобами в ходе встречи у здания администрации Тулуна. Горожане отметили, что помощь была обещана, однако в итоге они ее не получили.

«Я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса здесь в целом»,  — заметил глава государства.

Он подчеркнул, что ознакомился с коллективным обращением, написанным предпринимателями из пострадавшего города. По мнению президента РФ, необходимо создать план, который реально бы помог восстановлению и развитию бизнеса в Тулуне.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #бизнес #иркутская область #тулун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...