Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Российский лидер Владимир Путин считает, что необходимо создать общий план поддержки бизнеса в пострадавших от сильного паводка этим летом районах Иркутской области. Таким мнением глава государства поделился во время общения с жителями Тулуна.

Несколько жителей города, которые в результате наводнения лишились своего бизнеса, обратились к Путину с жалобами в ходе встречи у здания администрации Тулуна. Горожане отметили, что помощь была обещана, однако в итоге они ее не получили.

«Я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса здесь в целом», — заметил глава государства.

Он подчеркнул, что ознакомился с коллективным обращением, написанным предпринимателями из пострадавшего города. По мнению президента РФ, необходимо создать план, который реально бы помог восстановлению и развитию бизнеса в Тулуне.