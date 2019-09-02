Путин пообещал жительнице Тулуна разобраться с ее увольнением

Глава государства Владимир Путин пообещал жительнице Тулуна, что Генпрокуратура проверит законность ее увольнения из регионального министерства труда.

В понедельник, 2 сентября, президент РФ прибыл в Иркутскую область. Из Братска он направился в наиболее пострадавший из-за летнего паводка город Тулун. Там Путин встретился с местными жителями. Одна из участниц беседы пожаловалась главе государства, что ее незаконно, как она убеждена, уволили из иркутского Министерства труда.

«Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу», — сказал Путин.

Напомним, наводнение в регионе случилось в конце июня, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В результате погибли 25 человек, шесть до сих пор считаются пропавшими без вести.