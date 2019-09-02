Путин пообещал жительнице Тулуна решить вопрос с инфекционной больницей

Российский президент Владимир Путин пообещал изучить вопрос по поводу построения инфекционной больницы в Тулуне. Об этом он заявил во время беседы с жителями города, сообщает 2 сентября ТАСС.

Жительница Тулуна обратилась к главе государства с просьбой сделать так, чтобы те люди, которые уехали из города, завидовали тем, кто остался. Она уверена, что для этого необходимо построить несколько инфраструктурных объектов, завода и инфекционной больницы.

Женщина отметила, что речь идет об оживлении хозяйственной жизни.

«Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали. А насчет этой больницы, надо подумать. Займемся», — ответил Путин.

Глава государства подчеркнул, что следует проанализировать ситуацию и понять, нуждается ли Тулун на самом деле в таком учреждении, или его можно построить в области. На это жительница заявила, что больница нужна именно в городе, потому что из-за ее плачевного состояния отсюда уезжают врачи.