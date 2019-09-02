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14:22   2 Сентября 2019
Россия

Путин пообещал жительнице Тулуна решить вопрос с инфекционной больницей

Путин пообещал жительнице Тулуна решить вопрос с инфекционной больницей

Российский президент Владимир Путин пообещал изучить вопрос по поводу построения инфекционной больницы в Тулуне. Об этом он заявил во время беседы с жителями города, сообщает 2 сентября ТАСС. 

Жительница Тулуна обратилась к главе государства с просьбой сделать так, чтобы те люди, которые уехали из города, завидовали тем, кто остался. Она уверена, что для этого необходимо построить несколько инфраструктурных объектов, завода и инфекционной больницы. 

Женщина отметила, что речь идет об оживлении хозяйственной жизни. 

«Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали. А насчет этой больницы, надо подумать. Займемся», — ответил Путин. 

Глава государства подчеркнул, что следует проанализировать ситуацию и понять, нуждается ли Тулун на самом деле в таком учреждении, или его можно построить в области. На это жительница заявила, что больница нужна именно в городе, потому что из-за ее плачевного состояния отсюда уезжают врачи. 

«Хорошо, я вас услышал, я обязательно поговорю с министром здравоохранения, мы подумаем», — пообещал Путин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #тулун

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