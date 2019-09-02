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14:24   2 Сентября 2019
Россия

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургская избирательная комиссия аннулировала регистрацию Владимира Бортко, который баллотировался от партии КПРФ, кандидатом на выборы губернатора. По информации избиркома, в воскресенье, 1 сентября, решили аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Владимира Бортко на губернаторский пост.

Ранее в пятницу, 30 августа, в ходе дебатов Бортко отказался участвовать в выборах петербургского главы, а в субботу, 31 августа, в ходе пресс-конференции, которую посвятили самоотводу, коммунист вел себя взволнованно и неадекватно, а после подал заявление избиркому с просьбой исключить его из числа кандидатов.

«Я умер как политик, это главное», — сказал журналистам Бортко.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал трусостью решение кандидата от КПРФ не участвовать в предвыборной гонке за неделю до дня голосования. По его словам, если кандидат изначально не был уверен в своих силах, тогда не надо был идти на выборы. Ведь кроме Бортко другие яркие и интересные представители КПРФ могли поучаствовать в губернаторских выборах.

Ранее бывший кандидат «приукрасил» свой предвыборный рейтинг почти в четыре раза. На пресс-конференции кинорежиссер заявил, что рейтинг его предвыборной поддержки якобы составил 60%, хотя опрос ВЦИОМа* от 18–19 июня насчитал у него всего 13% возможных голосов.  

После снятия Бортко в выборах петербургского главы поучаствуют Амосов («Гражданская платформа»), Тихонова («СР») и самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы состоятся в воскресенье, 8 сентября.

*Опрос проводился по заказу ВЦИОМ и на собственные средства ВЦИОМ 18–19 июня методом телефонного интервью среди 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%. 55% респондентов отдали голоса Александра Беглову (самовыдвижение), 13% собирались Владимира Бортко (КПРФ), Михаила Амосов (Гражданская платформа) 7% поддержали, столько же Надежды Тихонову (СР). Экс-депутат Заксобрания Олег Капитанов (не смог пройти муниципальный фильтр) набирал 2%.

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Автор: Олег Королев
#губернатор #выборы #петербург #бортко

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