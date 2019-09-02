Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургская избирательная комиссия аннулировала регистрацию Владимира Бортко, который баллотировался от партии КПРФ, кандидатом на выборы губернатора. По информации избиркома, в воскресенье, 1 сентября, решили аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Владимира Бортко на губернаторский пост.

Ранее в пятницу, 30 августа, в ходе дебатов Бортко отказался участвовать в выборах петербургского главы, а в субботу, 31 августа, в ходе пресс-конференции, которую посвятили самоотводу, коммунист вел себя взволнованно и неадекватно, а после подал заявление избиркому с просьбой исключить его из числа кандидатов.

«Я умер как политик, это главное», — сказал журналистам Бортко.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал трусостью решение кандидата от КПРФ не участвовать в предвыборной гонке за неделю до дня голосования. По его словам, если кандидат изначально не был уверен в своих силах, тогда не надо был идти на выборы. Ведь кроме Бортко другие яркие и интересные представители КПРФ могли поучаствовать в губернаторских выборах.

Ранее бывший кандидат «приукрасил» свой предвыборный рейтинг почти в четыре раза. На пресс-конференции кинорежиссер заявил, что рейтинг его предвыборной поддержки якобы составил 60%, хотя опрос ВЦИОМа* от 18–19 июня насчитал у него всего 13% возможных голосов.

После снятия Бортко в выборах петербургского главы поучаствуют Амосов («Гражданская платформа»), Тихонова («СР») и самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы состоятся в воскресенье, 8 сентября.

*Опрос проводился по заказу ВЦИОМ и на собственные средства ВЦИОМ 18–19 июня методом телефонного интервью среди 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%. 55% респондентов отдали голоса Александра Беглову (самовыдвижение), 13% собирались Владимира Бортко (КПРФ), Михаила Амосов (Гражданская платформа) 7% поддержали, столько же Надежды Тихонову (СР). Экс-депутат Заксобрания Олег Капитанов (не смог пройти муниципальный фильтр) набирал 2%.