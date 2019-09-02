Путин обещал жителям Тулуна приехать в город снова

Президент России Владимир Путин пообещал жителям Тулуна приехать в город вновь. В понедельник, 2 сентября в ходе общения с главой государства у здания городской администрации местные жители не только сообщили ему о проблемах, но и пригласили президента в гости.

«Я и так у вас. Еще раз приеду», — отметил Путин.

Напомним, российский лидер взял под личный контроль процесс ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Уже три раза Путин выезжал в пострадавшие от разгула стихии районы. Первый его визит в регион после паводка прошел 30 июня, а второй — 19 июля.