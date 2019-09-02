Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна

Российский президент Владимир Путин поздравил учеников школы Тулуна с Днем знаний. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

Глава государства в понедельник посетил урок математики, где обратился к школьникам с напутствием, сообщает агентство. Он заявил, что знает о желании многих детей остаться жить и работать в Тулуне.

«Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году», — сказал президент.

Глава государства поздравил детей с началом учебного года и пообещал, что их школа будет восстановлена.

«Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была», — заверил Путин.

Президент также отметил, что говоря эти слова ученикам тулунской школы, он обращается ко всем российским школьникам. Он добавил, что взрослые должны сделать все необходимое для того, чтобы дети могли реализовать себя. Путин подчеркнул, что ребятам понравится результат, и они будут добиваться лучших результатов.