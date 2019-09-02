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Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

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Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
13:43   2 Сентября 2019
Сирия

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

Представитель российского министерства иностранных дел в понедельник, 2 сентября, сообщил, что удары американской авиации в Идлибе поставили под угрозу соблюдение режима тишины, но мораторий на боевые действия еще сохранился. По его словам, МИД РФ рассчитывает, что ООН учтет последствия операции Вашингтона в Сирии при подготовке докладов.

«Сообщит членам Совета безопасности о последствиях операции для мирных жителей», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сирия #мид

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