МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

Представитель российского министерства иностранных дел в понедельник, 2 сентября, сообщил, что удары американской авиации в Идлибе поставили под угрозу соблюдение режима тишины, но мораторий на боевые действия еще сохранился. По его словам, МИД РФ рассчитывает, что ООН учтет последствия операции Вашингтона в Сирии при подготовке докладов.

«Сообщит членам Совета безопасности о последствиях операции для мирных жителей», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.