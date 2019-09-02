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Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

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13:41   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать план защиты страны от агрессии. Об этом президент заявил на совещании с руководством Рады, правительства и силовых ведомства в понедельник, 2 сентября.

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — распорядился Зеленский.

На том же совещании глава государства распорядился до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Трансляцию мероприятия вел телеканал «112. Украина».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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