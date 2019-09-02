Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать план защиты страны от агрессии. Об этом президент заявил на совещании с руководством Рады, правительства и силовых ведомства в понедельник, 2 сентября.

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — распорядился Зеленский.

На том же совещании глава государства распорядился до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Трансляцию мероприятия вел телеканал «112. Украина».