Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
13:47   2 Сентября 2019
Россия

Суд гуманно отнесся к охраннику Навального, таскающему детей на митинги

Суд гуманно отнесся к охраннику Навального, таскающему детей на митинги

Московский суд проявил гуманность и не стал лишать родительских прав многодетную семью Хомских, которые явились на незаконную акцию протеста 3 августа с малолетним ребенком.

Напомним, во время несанкционированной акции протеста мужчина и женщина, вцепившись в коляски с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию. Позже организаторы митинга пытались преподнести общественности произошедшее как «выдавливание детей в колясках».

Позже выяснилось, что странным отцом оказался охранник блогера Алексея Навального. Кроме того, этот профессиональный провокатор ранее работал на экс-премьера Михаила Касьянова и был неоднократно замечен на организованных им митингах.

«В 2014 году этот тип в джинсовой рубашке охранял Навального в гастрольном туре по Костромской области и даже, как положено рок-звезде охранника, носил бейджик-вездеход», — пишет журналист Олег Лурье, который вычислил горе-отца.

При этом, по его словам, когда Навальному задавали неудобные вопросы, охранник тут же кидался его защищать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#суд #москва #митинг #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...