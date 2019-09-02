Суд гуманно отнесся к охраннику Навального, таскающему детей на митинги

Московский суд проявил гуманность и не стал лишать родительских прав многодетную семью Хомских, которые явились на незаконную акцию протеста 3 августа с малолетним ребенком.

Напомним, во время несанкционированной акции протеста мужчина и женщина, вцепившись в коляски с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию. Позже организаторы митинга пытались преподнести общественности произошедшее как «выдавливание детей в колясках».

Позже выяснилось, что странным отцом оказался охранник блогера Алексея Навального. Кроме того, этот профессиональный провокатор ранее работал на экс-премьера Михаила Касьянова и был неоднократно замечен на организованных им митингах.

«В 2014 году этот тип в джинсовой рубашке охранял Навального в гастрольном туре по Костромской области и даже, как положено рок-звезде охранника, носил бейджик-вездеход», — пишет журналист Олег Лурье, который вычислил горе-отца.

При этом, по его словам, когда Навальному задавали неудобные вопросы, охранник тут же кидался его защищать.