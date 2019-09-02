Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

Петербургский избирком аннулировал регистрацию Бортко

 Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах

Президент РФ предложил создать план поддержки бизнеса в пострадавших от паводков районах
Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

 Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

 МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе

МИД РФ рассчитывает на реакцию ООН после ударов США в Идлибе
13:28   2 Сентября 2019
Россия

Козак провел встречу с Додоном в Москве

Козак провел встречу с Додоном в Москве

Вице-премьер Российской Федерации, специальный представитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак провел встречу с президентом этой республики Игорем Додоном. Об этом в понедельник, 2 августа рассказал журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

По его словам, встреча состоялась в Москве. В ходе нее стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и энергетики.

Также в российской столице у Додона запланирована встреча с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Перед визитом молдавского лидера в Россию, министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил 24 августа Кишенев, где обсуждал с руководством страны вопросы приднестровского урегулирования. В ходе своего рабочего визита глава Минобороны также проверил, как несут службу в зоне безопасности российские военные из состава контингента совместных миротворческих сил, располагающихся в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#молдавия #додон #козак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...