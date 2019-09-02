Козак провел встречу с Додоном в Москве

Вице-премьер Российской Федерации, специальный представитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак провел встречу с президентом этой республики Игорем Додоном. Об этом в понедельник, 2 августа рассказал журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

По его словам, встреча состоялась в Москве. В ходе нее стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и энергетики.

Также в российской столице у Додона запланирована встреча с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Перед визитом молдавского лидера в Россию, министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил 24 августа Кишенев, где обсуждал с руководством страны вопросы приднестровского урегулирования. В ходе своего рабочего визита глава Минобороны также проверил, как несут службу в зоне безопасности российские военные из состава контингента совместных миротворческих сил, располагающихся в регионе.