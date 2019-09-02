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13:33   2 Сентября 2019
Россия

Беглов и глава РЖД договорились развивать железнодорожную сеть Петербурга

Беглов и глава РЖД договорились развивать железнодорожную сеть Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров в понедельник, 2 сентября, в Смольном подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Северной столицы. Теперь электрички превратятся в новый скоростной вид транспорта и соединят разные концы Петербурга.

Беглов и Белозеров утвердили первый этап Концепции развития железнодорожной инфраструктуры, чтобы организовать пригородные и внутригородские пассажирские перевозки, передают «Невские новости». По их словам, новый маршрут скоростного транспорта проляжет из Ораниенбаума с заездом в аэропорт Пулково, а также через ключевые городские станции в Белоостров, а вторую ветку направят в Токсово.

В часы пик интервал движения электропоездов не превысит десяти минут. При этом планируют, что новые железнодорожные маршруты не только соединят все пять ныне действующих линий петербургского метро, но и основные железнодорожные ветки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #ржд

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