Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Украинский президент Владимир Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли. Соответствующий законопроект должны внести в Верховную раду до 1 октября 2019 года. Об этом он заявил 2 сентября во время совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами.

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года», — заявил президент Украины.

Зеленский назначил ответственными за поручение премьера Олеску Гончарук, а также министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Глава украинского государства также поручил разъяснить жителям, что никто не будет отбирать у них землю — реформа направлена на развитие фермерства и защиту интересов мелкого собственника.

Украинский лидер поручил принять закон о рынке земель и отменить срок до 1 декабря 2019 года, назначив ответственными председателя Рады Дмитрия Разумкова, главу депутатской фракции «Слуги народа» Давида Арахамия, а также председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.

Кроме этого, он поручил внести информацию о земельных участках в Государственный земельный кадастр на 100%.