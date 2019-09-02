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13:40   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Украинский президент Владимир Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли. Соответствующий законопроект должны внести в Верховную раду до 1 октября 2019 года. Об этом он заявил 2 сентября во время совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами. 

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года», — заявил президент Украины. 

Зеленский назначил ответственными за поручение премьера Олеску Гончарук, а также министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Глава украинского государства также поручил разъяснить жителям, что никто не будет отбирать у них землю — реформа направлена на развитие фермерства и защиту интересов мелкого собственника. 

Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

Украинский лидер поручил принять закон о рынке земель и отменить срок до 1 декабря 2019 года, назначив ответственными председателя Рады Дмитрия Разумкова, главу депутатской фракции «Слуги народа» Давида Арахамия, а также председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. 

Кроме этого, он поручил внести информацию о земельных участках в Государственный земельный кадастр на 100%. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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