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13:17   2 Сентября 2019
Россия

Муж Поклонской заявил о расставании с ней

Муж Поклонской заявил о расставании с ней

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил, что расстается с женой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 2 сентября.

«Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — заявил он.

По словам Соловьева, из-за личностных качеств ему не удалось ужиться с Поклонской. Он также заявил, что «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самостоятельно выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

Ранее депутат в интервью РИА Новости говорила о «тайных» переменах в ее личной жизни.

Напомним, пара поженилась год назад — в августе 2018 года. За год супружества Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.

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Автор: Арсений Аскольский
#поклонская #муж #расставание

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