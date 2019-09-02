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13:13   2 Сентября 2019
Россия

Строительство спортивной площадки в Матвеевском саду по поручению Беглова стартовало

Строительство спортивной площадки в Матвеевском саду по поручению Беглова стартовало

После поручения врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова главе администрации Петроградского района об обновлении старой детской площадки, 2 сентября рабочие начали демонтировать старые сооружения и преступили к возведению нового инвентаря в Матвеевском саду. Об этом сообщают в понедельник «Невские новости».

Ранее жители района пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора на то, что площадка находится в ветхом состоянии более 15 лет. Беглов выслушал просьбы петербуржцев, а после главе администрации района Ивану Громову обновить оборудование на игровой площадке до конца сентября текущего года. 

«В этом году сделаем новую спортивную площадку», – написал Беглов на своей странице в «ВКонтакте» после осмотра разрушенной детской площадки.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #детская площадка

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