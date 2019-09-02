Строительство спортивной площадки в Матвеевском саду по поручению Беглова стартовало

После поручения врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова главе администрации Петроградского района об обновлении старой детской площадки, 2 сентября рабочие начали демонтировать старые сооружения и преступили к возведению нового инвентаря в Матвеевском саду. Об этом сообщают в понедельник «Невские новости».

Ранее жители района пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора на то, что площадка находится в ветхом состоянии более 15 лет. Беглов выслушал просьбы петербуржцев, а после главе администрации района Ивану Громову обновить оборудование на игровой площадке до конца сентября текущего года.