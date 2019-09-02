Россия подпишет ряд документов со странами Африки на саммите в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на саммите Россия-Африка, который состоится в Сочи 24 октября, будут подписаны несколько документов о сотрудничестве России со странами Африки.

Речь об этом зашла в понедельник, 2 сентября, на встрече со студентами и преподавателями МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ в честь начала учебного года.

«Я думаю, что это очень важное событие, которое подведет черту под нынешним этапом нашего партнерства и наметит пути его углубления во всех областях», — отметил министр.

Лавров напомнил, что перед саммитом состоится экономический форум, в ходе которого пройдут встречи глав государств и кабинетов министров с лидерами компаний России и Африки.