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13:14   2 Сентября 2019
Россия

Россия подпишет ряд документов со странами Африки на саммите в Сочи

Россия подпишет ряд документов со странами Африки на саммите в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на саммите Россия-Африка, который состоится в Сочи 24 октября, будут подписаны несколько документов о сотрудничестве России со странами Африки. 

Речь об этом зашла в понедельник, 2 сентября, на встрече со студентами и преподавателями МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ в честь начала учебного года.

«Я думаю, что это очень важное событие, которое подведет черту под нынешним этапом нашего партнерства и наметит пути его углубления во всех областях», — отметил министр. 

Лавров напомнил, что перед саммитом состоится экономический форум, в ходе которого пройдут встречи глав государств и кабинетов министров с лидерами компаний России и Африки. 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #мид рф #африка

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