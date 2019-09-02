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13:13   2 Сентября 2019
Россия

«Лидеры России» спасли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста-школьника

«Лидеры России» спасли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста-школьника

Победители конкурса «Лидеры России» спасли альпиниста-школьника из Череповца, который заблудился при восхождении на гору Эльбрус и потерял сознание. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за безопасность экспедиции Александра Пятницына. 

Ранее сообщалось, что спасатели начали искать потерявшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста. Оказалось, что это 17-летний школьник Игорь, который учится в 11 классе города Череповца. Подросток рассказал, что отстал от группы, заблудился и потерял сознание. 

По информации агентства, 17 альпинистов группы «Лидеров России» с инструкторами начали восхождение на вершину в 2 часа 10 минут. В 6:50 стало известно, что они вышли на вершину и нашли человека. Школьника-альпиниста искали около суток. 

«Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они сделали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», — передает РИА Новости слова Пятницына. 

«Лидеры России» спасли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста-школьника

Участники спасательной операции привели его в чувство, дали напитки и утеплили со всех сторон. После того, как школьник начал немного шевелиться, семь человек эвакуировали его вниз до местности, на которую подъехало МЧС. 

«То есть МЧС снизу к нам ехало, а мы сверху его на руках несли»,  — рассказал победитель второго конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев, который участвовал в спасении молодого человека.

В операции по спасению альпиниста участвовали семь человек, в том числе победители и финалисты конкурсы «Лидеры России». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #эльбрус #альпинисты #лидеры россии

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