Амосов и Тихонова продолжат бороться за пост губернатора Петербурга

Кандидаты на пост губернатора Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова в понедельник, 2 сентября, заявили , что не планируют сниматься с выборов вслед за представителем КПРФ Владимиром Бортко. В пятницу, 30 августа, Бортко отказался участвовать в выборах главы Петербурга, а в субботу, 31 августа, в ходе пресс-конференции, которую посвятили самоотводу, коммунист вел себя взволнованно и неадекватно.

«Я умер как политик, это главное», — сказал журналистам Бортко.

Надежда Тихонова считает, что изначально главная мотивация участия в предвыборной гонке — поддержка муниципального уровня выборов. По ее словам, у «Справедливой России» есть шанс на муниципальном уровне разбить монополию партии власти, потому что проделали огромную работу по расстановке кандидатов и распределению округов, передает «Интерфакс».

«Я не планирую сняться с выборов», — подтвердила кандидат от «СР».

Михаил Амосов считает, что сниматься с выборов губернатора Петербурга совершенно неразумно. По его словам, в этом действии нет никакого смысла, а все те, кто работает в команде «Гражданской платформы», даже не задумывался о подобной перспективе.

«Я считаю, что это совершенно неразумно, в этом нет никакого смысла. Все, кто работает в моей команде, - никто из них даже не задумывается о такой перспективе. Это совершенно бессмысленное мероприятие, это просто идея сдаться. Она мне совершенно не близка», — сказал Амосов.

В выборах петербургского губернатора после снятия Бортко участвуют Амосов («Гражданская платформа»), Тихонова («Справедливая Россия») и самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы состоятся в воскресенье, 8 сентября.