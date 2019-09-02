Новый комплекс появится в системе космического мониторинга МЧС России

Госкорпорация «Роскосмос» передаст МЧС мобильный комплекс приема и передачи данных дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.

Отмечается, что новое оборудование будет находиться в Рузском центре обеспечения пунктов управления МЧС. Ведомство станет использовать мобильный комплекс на базе подвижного пункта управления МЧС при организации оперативного управления при реагировании на чрезвычайные ситуации. Если понадобиться, оборудование будут перемещать в зону ЧС.

Другим направлением использования комплекса станет его применение в Крыму на время пляжного сезона для более оперативного реагирования на нештатные ситуации.