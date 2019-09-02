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12:53   2 Сентября 2019
Общество

Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности

Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности

Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин в понедельник, 2 сентября, заявил, что известность российского бренда  за рубежом в половине случаев обеспечивают выступления команды «Камаз-Мастер» на ралли «Дакар». По его словам, компанию «Камаз» знают не только в РФ, но и в странах СНГ, а количество эксплуатируемой техники — лучшая рекламная площадка.

Однако особую известность российскому бренду приносит выступление команды «Камаз-Мастер» на ежегодном трансконтинентальном ралли-марафоне «Дакар», который транслируют в 198 странах. Люди смотрят сумасшедшие соревнования и видят на экране «Камаз» среди лидеров, конечно, это вызывает интерес, передает РИА Новости слова Когогина.

«Я считаю, на известность бренда за рубежом более 50 процентов влияет выступление нашей команды «Камаз-Мастер», — сказал гендиректор компании. 

Ралли «Дакар» переезжает в Саудовскую Аравию, уже подписали контракт на пять лет, продолжил Когогин. Очевидно, что для «Камаза» рекламная площадка сохранится, поэтому компания инвестирует и готовится.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #популярность #камаз

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