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12:39   2 Сентября 2019
Россия

ЦБ предложил передать кабмину функции страховщиков по техосмотру

ЦБ предложил передать кабмину функции страховщиков по техосмотру

ЦБ предложил передать правительству функции Российского союза автостраховщиков в части техосмотра. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора. 

Ранее сообщалось, что в закон о техосмотре были внесены изменения. Согласно нововведениям диагностика автомобиля должна проводиться с обязательной фотофиксацицией с привязкой к геолокации и времени его прохождения. В 2020 году операторы должны провести переаккредитацию. При этом РСА обязан контролировать пункты ТО. 

В ЦБ считают, РСА не сможет проводить такие проверки в срок из-за отсутствия фактических и финансовых возможностей. Есть опасения, что водители могут перестать оформлять диагностические карты, которые нужны, чтобы купить полис ОСАГО, а рынок техосмотра и «автогражданки» дестабилизируется. 

В самом РСА заявили, что их беспокоит отсутствие нужных мощностей, но союз ищет пути для исправления ситуации без передачи полномочий. 

Ранее сообщалось, что союз предложил ЦБ, Минфину и Минэкономразвития урегулировать вопрос при помощи увеличения переходного периода для подтверждения аккредитации с года до двух лет, таким образом период проверки увеличится до середины 2022 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рса #техосмотр

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