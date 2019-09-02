ЦБ предложил передать кабмину функции страховщиков по техосмотру

ЦБ предложил передать правительству функции Российского союза автостраховщиков в части техосмотра. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее сообщалось, что в закон о техосмотре были внесены изменения. Согласно нововведениям диагностика автомобиля должна проводиться с обязательной фотофиксацицией с привязкой к геолокации и времени его прохождения. В 2020 году операторы должны провести переаккредитацию. При этом РСА обязан контролировать пункты ТО.

В ЦБ считают, РСА не сможет проводить такие проверки в срок из-за отсутствия фактических и финансовых возможностей. Есть опасения, что водители могут перестать оформлять диагностические карты, которые нужны, чтобы купить полис ОСАГО, а рынок техосмотра и «автогражданки» дестабилизируется.

В самом РСА заявили, что их беспокоит отсутствие нужных мощностей, но союз ищет пути для исправления ситуации без передачи полномочий.

Ранее сообщалось, что союз предложил ЦБ, Минфину и Минэкономразвития урегулировать вопрос при помощи увеличения переходного периода для подтверждения аккредитации с года до двух лет, таким образом период проверки увеличится до середины 2022 года.