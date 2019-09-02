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12:46   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии подал в отставку

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе сообщил, что покинет свой пост. Он пообещал, что позже более подробно расскажет о причинах такого решения и о проделанной работе на посту премьера.

На своей странице в Facebook Бахтадзе написал, что для него было большой честью служить защите интересов Грузии. Он поблагодарил своего предшественника Георгия Квирикашвили за работу на посту премьера, а также пожелал удачи будущему главе правительства.

Бахтадзе занял высокопоставленную должность в июне 2018 года. До этого момента он занимал пост министра финансов республики.

Согласно конституции Грузии, если премьер уходит в отставку, все правительство автоматически уходит вместе с ним. Министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #грузия #бахтадзе

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