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12:31   2 Сентября 2019
Россия

Лавров считает, что США не собираются возвращаться к ДРСМД

Лавров считает, что США не собираются возвращаться к ДРСМД

Последние проведенные Соединенными Штатами ракетные испытания явно свидетельствуют о том, что Вашингтон не намерен возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Таким мнением 2 августа, в понедельник, поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД. Глава российского внешнеполитического ведомства полагает, что Вашингтон сломал договор под надуманным предлогом.

Напомним, 18 августа впервые после выхода из ДРСМД американцы провели испытания крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными данным документом характеристиками. Дальность полета ракеты составила свыше 500 километров. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #лавров #дрсмд

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