Спецкор Федерального агентства новостей в Сирии решил узнать у простых сирийцев об их отношении к России и российскому народу. Такой вопрос вновь актуален после недавних фейков западных СМИ об операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Идлибе.

Власти России и Сирии обеспокоены тем, как американская и союзная Вашингтону пресса однобоко освещает происходящее в САР. Американцы пытаются переложить ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии на Дамаск и Москву, замалчивая свой вклад в раскачивание обстановки.

Фейк-ньюс о якобы страшных последствиях бомбардировок ВКС РФ и ВВС Сирии появляются в прессе ежедневно. При этом удар самих США, произведенный вечером 31 августа, серьезно навредил Идлибу и окрестностям. Жертвами удара стали десятки мирных жителей, отмечают в Минобороны России.

«Российский народ и российская армия — наши самые лучшие друзья еще с 1960 года. Мы уважаем президента Владимира Путина и очень ему благодарны за то, что он откликнулся на просьбу Сирии о помощи. Мы любим Россию», — заявил местный мужчина.

Корреспондент ФАН скоро опросит местныъх жителей других сирийских районов, чтобы составить более полную картину. Однако по его мнению, основанному на нескольких командировках, такие слова собеседника в целом хорошо отражают общую точку зрения жителей САР.