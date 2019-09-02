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12:18   2 Сентября 2019
Россия

Путин вручил ордена зампреду ЦИК РФ и замминистра финансов

Путин вручил ордена зампреду ЦИК РФ и замминистра финансов

Глава государства Владимир Путин подписал указ, который награждает россиян из самых разных профессиональных областей государственными наградами Российской Федерации. 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени был удостоен замглавы ЦИК РФ Николай Булаев за серьезный вклад в развитие избирательной системы в стране и за многолетнюю усердную работу.

Орден Почета получил замминистра финансов Сергей Строчак за трудовые успехи. Также Путин  наградил замглавы Росстата Ирину Масакову знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #госнаграды

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