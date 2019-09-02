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12:24   2 Сентября 2019
Россия

Памфмилова заявила, что избирательная система готова к выборам на 98%

Памфмилова заявила, что избирательная система готова к выборам на 98%

Председатель ЦИК Элла Памфмилова заявила, что избирательная система готова к единому дню голосования 8 сентября на 98%. Об этом она рассказала в интервью НТВ. 

«За это оставшееся время ещё два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании», — заявила она. 

Она рассказала, что в регионах организуют мероприятия по безопасности, а также работают над доступностью участков для людей с ограниченными возможностями. Глава ЦИК назвала неплохим уровень подготовки ко дню выборов в регионе. Памфмилова также отметила, что выводы будут сделаны после выборов. 

Председатель ЦИК поделилась, что воспринимает близко к сердцу несправедливые обвинения, однако она научилась стойко противостоять давлению со стороны. Пафмилова заявила, что ей приятно делать свой вклад в оздоровление российской избирательной системы. 

В 85 регионах России в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав муниципалитетов, губернаторов, в заксобрания и гордуму. Кроме этого, будут проведены выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #памфилова #общество

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