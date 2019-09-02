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12:02   2 Сентября 2019
Россия

Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию интернет-пользователей

Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию интернет-пользователей

Российский сенатор Андрей Клишас выступил за деанонимизацию пользователей в интернете. Соответствующий пост появился 2 сентября в его официальном блоге на сайте Совета Федерации. 

По мнению члена Совфеда, вызванное техническим прогрессом упрощение коммуникации между людьми сопряжено с рядом рисков для безопасности людей. При этом, уверен сенатор, саморегулирование данного процесса не гарантирует приемлемый уровень защиты пользователей сети от противоправных действий третьих лиц. 

Статистика же, напомнил Клишас, указывает на рост преступлений, совершаемых в интернете. Тем временем аудитория российского сегмента интернета к 2018 году составила уже свыше 70% населения ( 90 миллионов человек), добавил он.

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Автор: Алла Ларионова
#интернет #сенатор #клишас

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