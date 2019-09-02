Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек

Жертвами наводнений из-за непрекращающихся ливней в Судане стали 78 человек. Еще 89 человек ранены. Об этом сообщает Radio Dabanga со ссылкой на заместителя комиссара по гуманитарной помощи в понедельник, 2 сентября.

По его словам, всего в результате стихии пострадали 340 000 человек. Наводнения полностью разрушили 40 800 домов, еще 24 444 домовладений повреждены частично. Как отмечает телеканал Al Arabiya, от наводнений в первую очередь пострадала провинция Белый Нил на юге Судана. По словам замминистра здравоохранения страны, паводками затронуты 17 из 18 провинций.

Сильные ливни идут в этой части Африки с начала прошлого месяца, они сопровождаются неожиданными наводнениями. Разлившиеся реки затопили дороги и разрушили объекты инфраструктуры.