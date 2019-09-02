Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новый комплекс появится в системе космического мониторинга МЧС России

Новый комплекс появится в системе космического мониторинга МЧС России

 Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности

Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности
Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии подал в отставку

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен
Сирийцы рассказали о позитивном отношении к России и российскому народу

Сирийцы рассказали о позитивном отношении к России и российскому народу

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек
Новый комплекс появится в системе космического мониторинга МЧС России

Новый комплекс появится в системе космического мониторинга МЧС России

 Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности

Выступления команды «Камаз-мастер» приносят бренду половину зарубежной популярности
Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии подал в отставку

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен
Сирийцы рассказали о позитивном отношении к России и российскому народу

Сирийцы рассказали о позитивном отношении к России и российскому народу

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек
12:05   2 Сентября 2019
Весь мир

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек

Число жертв наводнения в Судане выросло до 78 человек

Жертвами наводнений из-за непрекращающихся ливней в Судане стали 78 человек.  Еще 89 человек ранены. Об этом сообщает Radio Dabanga со ссылкой на заместителя комиссара по гуманитарной помощи в понедельник, 2 сентября.

По его словам, всего в результате стихии пострадали 340 000 человек. Наводнения полностью разрушили 40 800 домов, еще 24 444 домовладений повреждены частично. Как отмечает телеканал Al Arabiya, от наводнений в первую очередь пострадала провинция Белый Нил на юге Судана. По словам замминистра здравоохранения страны, паводками затронуты 17 из 18 провинций.

Сильные ливни идут в этой части Африки с начала прошлого месяца, они сопровождаются неожиданными наводнениями. Разлившиеся реки затопили дороги и разрушили объекты инфраструктуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#наводнения #судан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...