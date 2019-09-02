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11:52   2 Сентября 2019
Россия

Беглов осмотрел новый Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Беглов осмотрел новый Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 2 сентября, в понедельник осмотрел новый Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, который находится в Северной столице на проспекте Маршака, 22. Именно там сейчас открывается социально-реабилитационное отделение № 3. Об этом сообщают «Невские новости».

Современные лечебно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, социальные технологии здесь будут применяться очень активно. К примеру, пациентам здесь могут предложить бальнеотерапию, социально-средовую адаптацию, психологическую коррекцию, адаптивно-физическую культуру, социальную диагностику, социокультурную реабилитацию, интерактивную рекреацию и даже музыкотерапию.

В отделении установлено высокотехнологическое, развивающее и коррекционное оборудование, которое представлено системой комплексной реабилитации для детей-инвалидов. Она включает в себя комплекс с гидромассажными ванными, солевую комнату, тренажеры и оборудование для тренировок.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #реабилитационный центр

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