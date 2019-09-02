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Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

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11:43   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом пишет «Украинская правда» в понедельник, 2 сентября.

В приказе также отмечается, что Матиос исключен из списков личного состава ГПУ. Его направили в украинское Минобороны для решения о прохождении военной службы.

Ранее сообщалась, что пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует реформировать Генпрокуратуру. Предполагается, что Киев может полностью ликвидировать военную прокуратуру.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #матиос #военный прокурор

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