Главный военный прокурор Украины Матиос уволен

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом пишет «Украинская правда» в понедельник, 2 сентября.

В приказе также отмечается, что Матиос исключен из списков личного состава ГПУ. Его направили в украинское Минобороны для решения о прохождении военной службы.

Ранее сообщалась, что пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует реформировать Генпрокуратуру. Предполагается, что Киев может полностью ликвидировать военную прокуратуру.