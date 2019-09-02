Кириллов рассказал пятиклассникам о блокаде Ленинграда на открытии школы №110

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов приехал на открытие новой площадки школы №110, где поздравил учеников, а также рассказал пятиклассникам о блокаде Ленинграда. Как сообщают 2 сентября «Невские новости», в новой школе будут учиться 550 человек.

Вторая площадка школы №110 открылась в доме 22 строение 1 по Поэтическому бульвару в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На праздничную линейку в честь Дня знаний приехал вице-губернатор Владимир Кириллов, который позже рассказал пятиклассникам о блокаде Ленинграда по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Для ребят был записан специальный видеоролик, который им показали на занятии.

В новом здании школы №110 будут обучаться дети с 1 по 11 классы по два класса на параллели. По информации СМИ, средняя площадь кабинетов в здании составляет примерно 80 квадратных метров. Школа имеет в распоряжении два бассейна, два спортзала, панорамный кабинет для уроков астрономии, актовый зал, а также три лингафонных кабинета. У школы находится пешеходный переход, а также оборудованы дополнительные тротуары. Это сделано по поручению врио губернатора Петербурга.

Также Беглов, ранее приехав в школу с визитом, увидел, что в актовом зале отсутствует сцена. Врио губернатора заявил, что в актовом зале должна быть сцена, поэтому было решено ее установить.