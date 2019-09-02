Суд рассмотрит в закрытом режиме дело родителей, взявших ребенка на митинг

Суд в Москве закрыл процесс по иску городской прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых. Пара явилась на незаконный митинг 27 июля с малолетним сыном.

Многие эксперты отмечали, что «оппозиция» использует детей как «пушечное мясо» на своих незаконных митингах, пользуясь тем, что они не способны трезво оценить ситуацию из-за отсутствия жизненного опыта. Кроме того, многие дети, которые появляются на подобных мероприятиях, еще даже не достигли того возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Соратники Навального воздействуют на умы подростков, находят к ним подход и обманывают ради политической и финансовой выгоды.

Показательной является история об Ольге Мисик — 17-летней девушке, которая стала буквально «символом» протестов, после того, как зачитала силовикам статью из Конституции на незаконном сборище 27 июля. Позже девушка стала полноценным координатором провокаций. Очевидцы видели ее в футболке с надписью «За Любовь Соболь», державшую в руке портативную рацию.