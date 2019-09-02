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11:29   2 Сентября 2019
Россия

Беглов оценил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

Беглов оценил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов провел рабочий выезд в микрорайон Новая Охта. Здесь на проспекте Маршака в доме №24/1 открылась новая креативная библиотека для всей семьи под названием «КУБ».

По словам врио губернатора, Красногвардейский район работает над преобразованием районных библиотек. «КУБ» —  не просто библиотека, а новое культурное явление. На небольшой площади помещения разместилась зона для коворкинга, креативная студия, открытый лекторий, а также лаунж-зона для чтения.

Беглов оценил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

Новая библиотека — по-настоящему многофункциональный центр, где взрослые и дети могут провести целый день. Петербуржцам доступны 23 тысячи книг, восемь полнотекстовым баз данных, включая ресурсы Национальной электронной библиотеки.

Дизайн «КУБа» воплощает традиции кубизма и суперматизма начала 20 века. Всего в библиотеке будет шесть «кубов», каждый из которых будет соответствовать определенному направлению.

Беглов оценил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #библиотека

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