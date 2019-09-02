Лавров упрекнул Запад за невнимание к сирийским беженцам

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что западные страны не создают условий для возвращения беженцев из Сирии. Такое мнение он высказал 2 августа во время выступления в День знаний в МГИМО, передает в понедельник РИА Новости.

По мнению министра, большинство западных стран уделяют мало внимания созданию нужных условий для возвращения беженцев и внутреннее перемещенных лиц. Он добавил, что этим занимаются только Россия, а также Индия и Китай.

«Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнёры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом», — прокомментировал министр.

В понедельник, 2 сентября, министр иностранных дел встретится с иранским коллегой Мохаммадом Дваадом Зарифом, чтобы обсудить действия Израиля на Ближнем Востоке.