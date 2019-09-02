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11:25   2 Сентября 2019
Россия

Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 2 сентября, в понедельник прибыл в Красногвардейский район. Там он посетил школу №160, где поздравил учеников с началом нового учебного года и оценил ремонт в одном из классов. Об этом сообщили «Невские новости».

Помещение для первоклассников оказалось не готово к 1 сентября, однако просьба петербуржцев о помощи на странице Беглова во «ВКонтакте» помогла эту проблему решить. Узнав о проблеме в образовательном учреждении, откликнулись активисты движения «Петербург - город перемен».

Пять человек активно занялись ремонтом помещения, а еще несколько волонтеров помогали убираться, расставляли мебель в других кабинетах. В итоге ремонт занял всего один день, а уже утром понедельника обновленный класс принял первых учеников.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #школа

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