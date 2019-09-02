Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

 Лавров упрекнул Запад за невнимание к сирийским беженцам

Лавров упрекнул Запад за невнимание к сирийским беженцам

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

 Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте
Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с боевиками у границ Алжира

Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с боевиками у границ Алжира

 Гаспарян сообщил, что США планируют готовить «правильных» журналистов в России

Гаспарян сообщил, что США планируют готовить «правильных» журналистов в России
Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

Беглов проинспектировал ремонт класса для в школе №160 в Петербурге

 Лавров упрекнул Запад за невнимание к сирийским беженцам

Лавров упрекнул Запад за невнимание к сирийским беженцам

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

 Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте
Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с боевиками у границ Алжира

Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с боевиками у границ Алжира

 Гаспарян сообщил, что США планируют готовить «правильных» журналистов в России

Гаспарян сообщил, что США планируют готовить «правильных» журналистов в России
10:50   2 Сентября 2019
Россия

Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить ликвидацию последствий паводка

Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить ликвидацию последствий паводка

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в Иркутскую область. Из Братска президент направится в наиболее сильно пострадавший из-за летнего паводка город Тулун.

По данным пресс-службы главы государства, Путин ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий наводнения. Он пообщается с местными жителями и проведет совещание по обеспечению жильем потерявших дома местных жителей. Кроме того, президент оценит, как отремонтировали тулунскую школу, как и обещал в свой первый приезд.

В большинстве школ России в понедельник начинается учебный год. Школа номер 6 в Тулуне, которую проинспектирует президент, также пострадала от паводка. У нее оказался подтоплен первый этаж здания, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблок. На восстановлении учебного заведения потратили более 25 миллионов рублей. В эту школу переведены учащиеся тулунской школы номер 20, которая была разрушена после наводнения.

Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить ликвидацию последствий паводка

Наводнение в Приангарье случилось в конце июня, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Жертвами стихии стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #паводок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...