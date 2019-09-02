Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить ликвидацию последствий паводка

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в Иркутскую область. Из Братска президент направится в наиболее сильно пострадавший из-за летнего паводка город Тулун.

По данным пресс-службы главы государства, Путин ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий наводнения. Он пообщается с местными жителями и проведет совещание по обеспечению жильем потерявших дома местных жителей. Кроме того, президент оценит, как отремонтировали тулунскую школу, как и обещал в свой первый приезд.

В большинстве школ России в понедельник начинается учебный год. Школа номер 6 в Тулуне, которую проинспектирует президент, также пострадала от паводка. У нее оказался подтоплен первый этаж здания, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблок. На восстановлении учебного заведения потратили более 25 миллионов рублей. В эту школу переведены учащиеся тулунской школы номер 20, которая была разрушена после наводнения.

Наводнение в Приангарье случилось в конце июня, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Жертвами стихии стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.