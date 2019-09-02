Гаспарян сообщил, что США планируют готовить «правильных» журналистов в России

Политолог и журналист Армен Гаспарян в своем Telegram-канале рассказал о том, что Штаты выделили 150 тысяч долларов (10 миллионов рублей) на организацию Летней школы журналистов в России.

Заявителем конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве, который организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов. Она будет организована летом 2020 года.

В описании гранта говорится, что школа рассчитана на молодых специалистов 20-30 лет. Предпочтение будет отдаваться журналистам, работающим в российских СМИ или имеющим опыт работы в США.

Преподаватели будут рассказывать об основах «западной журналистики»: вопросах этики, подборе источников, проверке фактов, которые, по заявлению организаторов, отсутствуют в российской журналистике.

Гаспарян убежден, что вскоре после того, как занятия в школе закончатся, в некоторых СМИ появятся «зубодробительные материалы про тоталитарный Мордор». По словам политолога, тогда и станет совершенно очевидно, чему «учили» российских журналистов их американские «коллеги».