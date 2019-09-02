Кабмин оценил создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» дороже, чем говорил Рогозин

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов на Луну оценивается примерно от 1 до 1,7 триллиона рублей. В интервью «Ведомостям» он добавил, что конечных параметров, в том числе стоимостных, пока нет.

Заявленная Борисовым стоимость «Енисея» дороже, чем говорил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее в марте глава госкорпорации сообщал, что разработка и создание сверхтяжелой ракеты, а также строительство под нее стартового стола и лунного корабля обойдется примерно в 740 миллиардов рублей​​​. По словам Рогозина, что «Енисей» будет «примерно в четыре раза дешевле» сверхтяжелой ракеты США SLS, пробный пуск которой намечен на 2020 год.

Вице-премьер подчеркнул, что Роскосмос должен завершить эскизный технический проект, в который войдут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ. Отметим, пока что «Енисей» существует лишь на бумаге. Ракету хотят создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена Кабмином.