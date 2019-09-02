Полиция перехватила автобус с провокаторами, которых везли на незаконный митинг 31 августа

Видеозапись, на которой куратор раздает группе людей по пять тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге, попало в сеть. Об этом 2 сентября сообщает «Блокнот».

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники ДПС перехватили автобус с людьми, которые должны были за деньги устроить дебош на акции «оппозиции» 31 августа. Правоохранители попросили всех пассажиров выйти на улицу. Один из сотрудников ДПС объяснил, что автобус остановили после поступления ориентировки, поэтому попросил у присутствующих документы на проверку. Однако ни у кого их не было. Это стало поводом для отправки автобуса вместе с пассажирами в отделение полиции для установления личностей.

Как сообщает СМИ, у одного из активистов была изъята видеозапись. На ней изображено, как куратор раздает всем по пять тысяч рублей. При этом молодые люди обсуждали, что рассчитывали на более солидную надбавку за участие в протесте. Они осознавали, что их используют для создания провокации, но им хотелось заработать легких денег.

Оппозиция использует любые методы, чтобы создать видимость недовольства властью, ведь реальной поддержки у нее нет, поэтому приходится платить молодым людям, чтобы они устраивали провокации на несанкционированных митингах. Так им удается создать нужную картинку.

Организаторы незаконных акций уже не раз нанимали за деньги провокаторов и хулиганов. Чтобы создать иллюзию массовости на митинг-концерте, который прошел 10 августа в центре Москвы, оппозиция пригласила популярных у молодежи звезд, а также завезла автобусы с активистами из регионов. Но даже это не помогло. Акцию признали провальной. После концерта большинство «митингующих» сразу же ушли. Тогда на сцену вышли дебоширы, которые за деньги громили автомобили и кидались в москвичей дымовыми шашками.

Согласно последним данным от действий провокаторов Москва потеряла более 235 миллионов рублей.