Петербуржцы поблагодарили Беглова за благоустройство парка Малиновка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 2 сентября, посетил Красногвардейский район. Там он пообщался с жителями многоквартирного дома № 17 по Индустриальному проспекту, в котором управляющая компания уже давно не может починить лифт.

Глава города осмотрел подъезд и сломанный лифт, спросил у жителей, какая управляющая компания отвечает за содержание дома. Он раскритиковал ее работу, подчеркнув, что в подъезде не только сломаны лифты, но и в целом неопрятно – например, не убрана паутина.

Ситуацию Беглов поручил как можно быстрее исправить.

После врио губернатора пообщался с горожанами. Они поблагодарили его за новые скамейки по дворе и выпуск в пруды парка Малиновка карасей и карпов.