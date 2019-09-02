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10:25   2 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы поблагодарили Беглова за благоустройство парка Малиновка

Петербуржцы поблагодарили Беглова за благоустройство парка Малиновка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 2 сентября, посетил Красногвардейский район. Там он пообщался с жителями многоквартирного дома № 17 по Индустриальному проспекту, в котором управляющая компания уже давно не может починить лифт.

Глава города осмотрел подъезд и сломанный лифт, спросил у жителей, какая управляющая компания отвечает за содержание дома. Он раскритиковал ее работу, подчеркнув, что в подъезде не только сломаны лифты, но и в целом неопрятно – например, не убрана паутина. 

Ситуацию Беглов поручил как можно быстрее исправить.

После врио губернатора пообщался с горожанами. Они поблагодарили его за новые скамейки по дворе и выпуск в пруды парка Малиновка карасей и карпов

«Рыбаки каждое утро благодарят вас», — сказала местная жительница.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #беглов #парки

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