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10:18   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

Дочь Назарбаева вновь избрана главой сената Казахстана

Дочь первого президента Казахстана Нурсулана Назарбаева —Дарига Назарбаева — переизбрана на пост председателя верхней палаты парламента республики. Об этом сообщает Tengrinews.kz в понедельник, 2 сентября.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаевой на эту должность. Сенаторы большинством голосов переизбрали ее.

Назарбаева — старшая дочь экс-лидера Казахстана, депутат сената парламента с сентября 2016 года. В марте 2019 года ее избрали спикером палаты парламента. Тогда же Нурсултан Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, объявил об отставке. Новым президентом Казахастана стал Токаев, который в августе переназначил Назарбаеву депутатом сената из-за истечением срока полномочий.

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Автор: Арсений Аскольский
#казахстан #назарбаева

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