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10:06   2 Сентября 2019
Весь мир

Додон прибыл в Россию, где встретится с Козаком и Миллером

Додон прибыл в Россию, где встретится с Козаком и Миллером

Лидер Молдавии Игорь Додон прибыл с визитом в Москву. Там он встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

В состав молдавской делегации вошли министр экономики и инфраструктуры республики Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, включая торгово-экономические связи, а также сотрудничество в сфере энергетики. 

Молдавия закупает российский газ по договору, который был заключен еще в 2008 году. Его действие закончится 31 декабря 2019 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #молдавия #газпром #додон

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