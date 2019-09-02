Додон прибыл в Россию, где встретится с Козаком и Миллером

Лидер Молдавии Игорь Додон прибыл с визитом в Москву. Там он встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

В состав молдавской делегации вошли министр экономики и инфраструктуры республики Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, включая торгово-экономические связи, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Молдавия закупает российский газ по договору, который был заключен еще в 2008 году. Его действие закончится 31 декабря 2019 года.