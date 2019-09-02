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10:20   2 Сентября 2019
Россия

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 2 сентября ответил на критику правительства по поводу сроков строительства космодрома Восточный. Свой ответ он опубликовал в Twitter. 

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он.

Ранее стало известно, что российское правительство не довольно тем, как продвигается строительство космодрома Восточный. Об этом писала газета «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. 

Строительство второй очереди космодрома Восточный планировалось с 2016-2017 года, то есть с момента возведения наземной инфраструктуры для ракеты «Союз». Кроме этого, при создании второй очереди стал проблемой выбор подрядчика.

Ранее Рогозин рассказал, что строителей на космодроме преследует «большая беда». Речь идет о дождях, которые идут на Дальнем Востоке месяцами. Глава Роскосмоса рассказал, что котлован под стартовые сооружения оказывается постоянно залит, однако он добавил, что строительство идет точно по плану. Вся работа будет завершена к 2022 году, а в 2023 году будет запущена «Ангара». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рогозин #роскосмос #восточный

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