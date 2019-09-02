Суд Новой Зеландии обвинил 35 человек в публикации видео терактов в мечетях

В Новой Зеландии 35 человек признаны виновными в распространении видео с нападением на мечети города Крайстчерч. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Обвинения предъявлены в период с 16 марта по 21 августа. В 24 случаях дело кончилось судом, в десяти из них процесс проходил в суде по делам молодежи. В девяти случаях полицейские ограничились предупреждениями.

Напомним, теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта в городе Крайстчерч. 28-летний уроженец Австралии напал на мечети и вел трансляцию атаки в сети. Жертвами трагедии стали 50 человек, еще 50 получили ранения. Премьер страны Джасинда Ардерн назвала нападения террористическим актами. Нападавшего обвинили в убийстве, его удалось поймать.

Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года. Предполагается, что судебный процесс может занять 6-12 недель.