Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

Новый украинский министр науки и образования Анна Новосад подверглась критике пользователей Сети за ошибки в тексте, который она опубликовала 29 августа в Facebook.

Новосад поблагодарила президента и правительство за оказанное доверие, а также написала о задачах, которые ей предстоит выполнить на посту главы ведомства. Однако в тексте она допустила ошибки, за что была раскритикована пользователями.

Несколько комментаторов опубликовали вариант, где исправили ошибки — расставили запятые и заменили склонения у некоторых существительных.

Пользователь соцсети Лiля Бойко написала, что ей стыдно за нового министра. Ее поддержала Елена Ярошенко, которая написала: «Два по родному языку!»

Однако несколько комментаторов вступились за Новосад, предположив, что она только начала учить украинский язык, а думает на родном русском языке.

Напомним, пост министра образования и науки Анна Новосад заняла 29 августа 2019 года. Ранее министром была Лилия Гриневич.