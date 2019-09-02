Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Потерявшегося на Эльбрусе альпиниста из Череповца ищут спасатели. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как сообщает СМИ, информация о пропаже альпиниста в Эльбрусском районе на горе Эльбрус поступила вечером 1 сентября. На месте уже начались поисково-спасательные работы.

«Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков — на восточной стороне на высоте 5000 метров», — сказано в сообщении.

Агентство передает, что альпиниста разыскивают семь спасателей. Кроме этого, в поисковой операции используются две единицы техники.