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9:15   2 Сентября 2019
Россия

Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Потерявшегося на Эльбрусе альпиниста из Череповца ищут спасатели. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. 

Как сообщает СМИ, информация о пропаже альпиниста в Эльбрусском районе на горе Эльбрус поступила вечером 1 сентября. На месте уже начались поисково-спасательные работы. 

«Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков — на восточной стороне на высоте 5000 метров», — сказано в сообщении. 

Агентство передает, что альпиниста разыскивают семь спасателей. Кроме этого, в поисковой операции используются две единицы техники. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пропажа #общество #эльбрус #альпинист

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