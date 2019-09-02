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9:13   2 Сентября 2019
Россия

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию

Правоохранители задержали в Москве еще одного участника незаконной акции протеста 27 июля Никиту Чирцова. Его обвиняют в нападении на полицейского. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Он был задержан в понедельник утром и доставлен в отдел полиции. Пресненского района. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия к представителю власти», — отметил источник.

Чирцов был задержан в Минске местной милицией, поскольку был объявлен в розыск в России. Власти Белоруссии обязали его покинуть страну. Через сутки его задержали уже российские правоохранители. Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального, которые баллотировались в Мосгордуму, но не были зарегистрированы на выборы из-за большого числа недействительных подписей, призывают москвичей выходить на незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» кандидатов.

Среди них юрист ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже автографы мертвых людей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #полиция #общество #митинги

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