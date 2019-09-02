Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию
Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

 Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ
Суд Новой Зеландии обвинил 35 человек в публикации видео терактов в мечетях

Суд Новой Зеландии обвинил 35 человек в публикации видео терактов в мечетях

 Власти Гонконга опровергли информацию о жертвах во время протестов в выходные

Власти Гонконга опровергли информацию о жертвах во время протестов в выходные
Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию

Еще одного участника незаконной акции в Москве обвинили в нападении на полицию
Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

Пользователи Facebook высмеяли украинского министра образования за ошибки в тексте

 Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ
Суд Новой Зеландии обвинил 35 человек в публикации видео терактов в мечетях

Суд Новой Зеландии обвинил 35 человек в публикации видео терактов в мечетях

 Власти Гонконга опровергли информацию о жертвах во время протестов в выходные

Власти Гонконга опровергли информацию о жертвах во время протестов в выходные
8:46   2 Сентября 2019
Россия

Сервис «Яндекс.Музыка» сообщил о росте интереса к подкастам

Сервис «Яндекс.Музыка» сообщил о росте интереса к подкастам

Россияне стали чаще слушать подкасты, гласит исследование портала «Яндекс.Музыка». С начала года количество прослушиваний увеличилось на 60 процентов. В основном слушатели выбирают подкасты про технологии, саморазвитие, кино, иностранные языки и стиль жизни. 

«В своей любви к подкастам признались 69% опрошенных. Причем больше всего слушателей привлекает формат «кухонного разговора», а 20% сказали, что им нравится, когда ведущие и гости не стесняются в выражениях», — отмечают эксперты. 

Как правило, пользователи слушают подкасты, когда едут на работу или домой, а также во время прогулок. Большинство опрошенных отметили, что готовы слушать выпуск целый час, а некоторые не против еще более длительных подкастов. Главное, чтобы было интересно.

Наибольшей популярностью пользуются подкаст о науке и критическом мышлении «КритМышь», комедийный подкаст KuJi Podcast, подкаст о кинематографе, музыке, светской жизни и видеоиграх «Отвратительные мужики», познавательные подкасты проекта Arzamas.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #развитие #яндекс #исследование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...