Сервис «Яндекс.Музыка» сообщил о росте интереса к подкастам

Россияне стали чаще слушать подкасты, гласит исследование портала «Яндекс.Музыка». С начала года количество прослушиваний увеличилось на 60 процентов. В основном слушатели выбирают подкасты про технологии, саморазвитие, кино, иностранные языки и стиль жизни.

«В своей любви к подкастам признались 69% опрошенных. Причем больше всего слушателей привлекает формат «кухонного разговора», а 20% сказали, что им нравится, когда ведущие и гости не стесняются в выражениях», — отмечают эксперты.

Как правило, пользователи слушают подкасты, когда едут на работу или домой, а также во время прогулок. Большинство опрошенных отметили, что готовы слушать выпуск целый час, а некоторые не против еще более длительных подкастов. Главное, чтобы было интересно.

Наибольшей популярностью пользуются подкаст о науке и критическом мышлении «КритМышь», комедийный подкаст KuJi Podcast, подкаст о кинематографе, музыке, светской жизни и видеоиграх «Отвратительные мужики», познавательные подкасты проекта Arzamas.