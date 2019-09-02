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Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

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 Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

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Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

 В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках

В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

 Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT
8:20   2 Сентября 2019
Весь мир

Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Все китайские компании, которые примут участие в ВЭФ-2019, с нетерпением ждут форума, в ходе которого надеются узнать о дальнейшей политике Москвы по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщил генсек Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Пекин придает очень важное значение форуму. Во главе китайской делегации, численностью 180 человек, будет вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа.

«Все на месте могут услышать и выступление президента Путина и понять политику правительства России относительно развития Дальнего Востока», — добавил Хэ Чжэньвэй.

Ожидается, что на полях ВЭФ вице-премьер КНР Ху Чуньхуа с полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. 

V Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #китай #вэф #дальний восток

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