Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Все китайские компании, которые примут участие в ВЭФ-2019, с нетерпением ждут форума, в ходе которого надеются узнать о дальнейшей политике Москвы по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщил генсек Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Пекин придает очень важное значение форуму. Во главе китайской делегации, численностью 180 человек, будет вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа.

«Все на месте могут услышать и выступление президента Путина и понять политику правительства России относительно развития Дальнего Востока», — добавил Хэ Чжэньвэй.

Ожидается, что на полях ВЭФ вице-премьер КНР Ху Чуньхуа с полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.

V Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября.