Власти Гонконга опровергли информацию о жертвах во время протестов в выходные

Около 50 человек попали в больницы после жестких столкновений между манифестантами и полицейскими в Гонконге во время несанкционированных протестов в прошедшие выходные, но погибших не было, сообщил на пресс-конференции в понедельник главный секретарь администрации Гонконга Чжан Цзяньцзун.

Ранее в соцсетях появилась информация, что при столкновениях в Гонконге якобы погибли люди.

Цзяньцзун объяснил, что были госпитализированы 46 человек, 19 по-прежнему в больницах, пятеро — в тяжелом состоянии, и призвал не верить слухам, что кто-то умер в больнице.

«…Все это сфабрикованные слухи, которые никак не помогут в урегулировании ситуации, я осуждают тех, кто это делает, так как это совершенно безответственно», — подчеркнул он.

Напомним, в ходе несанкционированных акций протеста в субботу и в воскресенье в Гонконге были задержаны более 60 человек в возрасте от 13 до 36 лет в связи с актами вандализма на двух станциях метрополитена.