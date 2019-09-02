Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

 В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках

В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

 Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT
Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

 В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках

В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

Компании из Китая полны ожиданий от предстоящего ВЭФ-2019

 Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT
7:56   2 Сентября 2019
Россия

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморском крае стабилизируется, сообщает Примгидромет.

В сообщении говорится, что в верховьях рек и на их малых водотоках максимальные уровни паводка прошли. На данный момент отмечается интенсивный спад. Однако, подъем воды продолжается на нижнем и среднем течении рек.

По информации синоптиков, подтопления пойм рек отмечаются в семи районах края - в Чугуевском, Черниговском, Яковлевском, Михайловском, Шкотовском, Уссурийском и Надеждинском. В ближайшие трое суток ожидаются максимальные уровни паводка в среднем и нижнем течении рек Арсеньевка, Уссури, Илистая, с подтоплением пойм в Яковлевском, Кировском и Черниговском районах, а также на отдельных участках в низине. Синоптики отмечают, что опасных явлений не ожидается.

Согласно прогнозам, до четверга-субботы подтопленными останутся поймы рек Илистая, Раздольная, Арсеньевка и Уссури.

Начавшиеся в Приморье в минувший вторник ливни принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, жилые дома, пригородные территории и жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более десяти участков дорог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#паводок #приморский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...