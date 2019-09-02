Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморском крае стабилизируется, сообщает Примгидромет.

В сообщении говорится, что в верховьях рек и на их малых водотоках максимальные уровни паводка прошли. На данный момент отмечается интенсивный спад. Однако, подъем воды продолжается на нижнем и среднем течении рек.

По информации синоптиков, подтопления пойм рек отмечаются в семи районах края - в Чугуевском, Черниговском, Яковлевском, Михайловском, Шкотовском, Уссурийском и Надеждинском. В ближайшие трое суток ожидаются максимальные уровни паводка в среднем и нижнем течении рек Арсеньевка, Уссури, Илистая, с подтоплением пойм в Яковлевском, Кировском и Черниговском районах, а также на отдельных участках в низине. Синоптики отмечают, что опасных явлений не ожидается.

Согласно прогнозам, до четверга-субботы подтопленными останутся поймы рек Илистая, Раздольная, Арсеньевка и Уссури.

Начавшиеся в Приморье в минувший вторник ливни принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, жилые дома, пригородные территории и жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более десяти участков дорог.